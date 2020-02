Groepsgesprekken WhatsApp staan gewoon op Google!

Privé groepsgesprekken blijken helemaal niet privé, maar gewoon via Google te vinden en te lezen.





WhatsApp is zo’n beetje de ruggengraat van moderne communicatie via smartphones. Groepsgesprekken zijn daarbij een plek waar mensen virtueel afspraken maken, dingen regelen en met gewoon met elkaar kletsen. Je gaat er dan vanuit dat dit privé is, maar niets is minder waar. VICE vond uit dat toegang tot sommige gesprekken simpelweg via Google te vinden is.

Admins van groepsgesprekken kunnen mensen uitnodigen voor het gesprek door middel van een code. Deze code is daarentegen uitzonderlijk simpel; met een URL kun je toegang aan iemand geven. En deze links worden soms opgepikt door Google. Met andere woorden, met een internetverbinding en de Google zoekmachine zou het kunnen dat men jouw specifieke groepsgesprekken kan inzien. Sterker nog, ook alle persoonsgegevens en eventueel telefoonnummers zijn dan ook zichtbaar.

Voor de duidelijkheid, Google indexeert simpelweg het internet en alles wat via WhatsApp beschikbaar is, kan zo via een Google zoekopdracht gezien worden. De zoekgigant doet hier in wezen niks verkeerd en het heeft dan ook niks met het voorlezen van appjes door Google te maken. WhatsApp – en daarmee Facebook in het verlengde – moeten daarentegen wel even streng worden aangekeken. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?!

Iedere uitnodiging, zo schrijft VICE, begint met de URL “chat.whatsapp.com”. Door dit te googelen in combinatie met specifieke informatie over een groepsgesprek, kan toegang tot die groep opleveren. Het medium verkreeg onder andere toegang tot gesprekken waar men porno deelde. Ook zouden ze een groep hebben gevonden van tientallen organisaties die in verband staan met de Verenigde Naties.

WhatsApp reageerde op het exposé van VICE met de waarschuwing dat Google inderdaad dergelijke links kan indexeren als deze publiekelijk zijn gepost. Met andere woorden, als je een deelbare link deelt op een plek die in principe gemakkelijk te vinden is, dan is de kans groot dat Google hem ook gevonden heeft. De chatdienst zegt daarom dat je nooit dergelijke links online moet zetten. Het lijkt me nu overduidelijk waarom; anders kan iedereen je juicy gesprekken bespieden.

Vorige maand had WhatsApp met nog een schandaal te maken nadat Amazon-topman Jeff Bezos via de dienst gehackt werd.

