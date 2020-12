Groot deel iPhone-gebruikers willen TouchID terug? - Apparata

Nog steeds niet gewend geraakt aan FaceID? Blijkbaar verlangt nog steeds een deel van de iPhone-gebruikers naar TouchID.

In tegenstelling tot veel concurrenten van het Android-kamp, heeft Apple niet langer een vingerafdrukscanner. In plaats daarvan dien je de iPhone te ontgrendelen met FaceID. Het gemis naar TouchID is groot, althans dat blijkt uit een onderzoek dat SellCell heeft gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 79 procent van de iPhone-gebruikers weer verlangt naar TouchID. Reden daarvoor is de onbetrouwbaarheid die soms gepaard gaat met FaceID. Bijvoorbeeld dat het systeem je gezicht niet goed herkent als je de iPhone niet in een goede hoek richting je gezicht houdt.

De ideale combinatie zou TouchID én FaceID op je iPhone zijn. Net als Android fabrikanten, dat Apple een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt. Helaas voor de Apple-fans heeft het Amerikaanse techbedrijf dit tot op heden nog niet toegepast. De geruchten gaan al wel een tijdje dat Apple overweegt om TouchID weer te introduceren op de iPhone. Wie weet, tot die tijd is het kijken naar je iPhone. Of gewoon een ouderwetse code gebruiken om de telefoon te ontgrendelen, maar daar maak je niemand blij mee.

Aan het onderzoek van SellCell deden 2.000 respondenten mee. Het onderzoek werd gehouden in de Verenigde Staten.