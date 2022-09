Groot waterstoflek vertraagt maanmissie Artemis I

Artemis I met de SLS geleverde raket. Bron: NASA

De missie van NASA om de voorbereidingen te treffen om een maanbasis op te zetten, Artemis I, heeft flinke vertraging opgelopen. Een groot waterstoflek was de boosdoener.

Een groot waterstoflek heeft voor begin september een einde gemaakt aan Artemis I, de maanmissie van NASA. NASA werkt bij deze maanmissie samen met Space Launch System (SLS). SLS is een ruimtevaartconsortium van de grootste Amerikaanse ruimtevaartbedrijven en Space Origin, ruimtevaartbedrijf van multimiljardair Jeff Bezos. De oprichter van Amazon.

Teams van technici ontdekten het vloeibare waterstoflek terwijl ze deze brandstof in de hoofdtrap van de Space Launch System raket aan het laden waren. Meerdere pogingen om het speciale zegel waarmee de “quick disconnect cavity” weer op zijn plaats te brengen bleken de storing niet te kunnen verhelpen.

Waterstof erg licht, maar lastig te gebruiken

Waterstof is erg populair als brandstof in raketten omdat het zo licht is en veel energie oplevert. Allebei belangrijke eisen aan raketbrandstof. Een nadeel van vloeibare waterstof is dat het erg gekoeld moet worden en makkelijk door afdichtingen lekt.

Helaas is waterstof gemengd met zuurstof ook erg eens erg ontplofbaar. Denk er maar aan hoe het met het luchtschip Hindenburg is afgelopen. Dus een waterstoflek is erg ernstig en slecht nieuws voor de maanmissie, zolang de oorzaak van het waterstoflek nog niet bekend is. In een enorme raket als die van Artemis I ben je natuurlijk wel even aan het zoeken.

Groot waterstoflek goed nieuws voor SpaceX

Waarschijnlijk zal aartsrivaal Elon Musk stilletjes in zijn vuistje lachen, al wenste hij Artemis I in een tweet alle succes. Zijn bedrijf SpaceX bood aan om de ruimtevluchten naar de maan voor slechts de helft van de prijs van SLS uit te voeren. Door middel van rechtszaken wist SLS dit te voorkomen.

Amerikaanse politici en NASA bestuurders gaan naar verwachting nu vervelende vragen stellen. Want dubbel zoveel geld vragen en dan ook nog eens een wanprestatie leveren, daarmee maak je jezelf natuurlijk niet populair als bedrijf. Tot nu toe bleven deze grote ruimtevaartbedrijven buiten schot omdat ze machtige connecties hadden in de Amerikaanse politiek.

Sinds de oprichting van SpaceX door Musk zijn de prijzen per lancering drastisch gedaald. Het tijdperk van peperdure bedrijven in de ruimtevaart is daarmee steeds meer ten einde aan het komen.