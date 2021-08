Grootste Bitcoin-bezitter koopt voor nog eens 150 miljoen euro aan BTC

Rupsje nooit genoeg. MicroStrategy, het bedrijf met de meeste Bitcoins, vergroot de portfolio met nog eens 150 miljoen euro aan Bitcoin.

Wanneer is iets genoeg? Als het aan een bedrijf ligt dat winst wil maken is er natuurlijk niet zoiets als een limiet. MicroStrategy bezit de meeste Bitcoin van alle bedrijven ter wereld. Het bedrijf heeft recent weer een flinke aankoop gedaan om de portfolio verder uit te brengen.

MicroStrategy en Bitcoin

De data analisten onder leiding van miljardair Michael Saylor zijn niet kinderachtig bezig. Tussen 1 juli en 23 augustus is er voor omgerekend zo’n 150 miljoen euro aan Bitcoin bijgekocht. Daarover bericht Forbes. Het gaat hier om ongeveer 3.907 Bitcoins met een gemiddelde aanschafprijs van 45.294 dollar. In totaal bezit MicroStrategy nu 108.992 Bitcoins, aangekocht voor iets meer dan 2,9 miljard dollar. Gemiddeld gezien over de jaren heen ligt de gemiddelde aanschafwaarde op bijna 27.000 dollar. Vooralsnog staat het bedrijf dus dik in de winst.

Het is niet ongebruikelijk dat (grote) bedrijven zoals MicroStrategy investeren in Bitcoin. Sommigen doen dat voor de korte termijn, anderen zien er profijt in voor de lange termijn. Tesla is bijvoorbeeld een bekend bedrijf dat Bitcoin bezit, alhoewel een deel met een winst in het verleden werd verkocht.

Gisteren doorbrak Bitcoin een koerswaarde van 50.000 dollar. Die groei kon niet meteen doorzetten. Op dit moment staat de waarde van de munt een paar procent in de min in vergelijking met gisteren.