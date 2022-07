Grootste economische crash sinds 1788 komt

De beroemde auteur van de bestseller Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, heeft gewaarschuwd voor de grootste crash sinds 1788!

De beroemde auteur van de bestseller Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, heeft gewaarschuwd voor de “grootste obligatie-crash sinds 1788”. Hij benadrukte dat het “echte probleem” in de obligatiemarkt zit, die “40 keer groter” is dan de aandelenmarkt. Hij wacht tot de prijs van Bitcoin verder daalt om wat te kopen.

Grootste crash sinds 1788

Obligaties zijn simpel gezegd leningen die worden uitgegeven door bedrijven en overheden. Als je een dergelijke obligatie dan koopt, dan leen je geld uit aan een onderneming of een overheid. Hiervoor ontvang je rente.

De beroemde auteur tweette recent: Amerikaanse obligatiemarkt crasht. Grootste obligatiecrash sinds 1788 … Obligatiemarkten groter dan aandelenmarkt. Ik koop nu meer goud, zilver en wacht tot de Bitcoin lager gaat.

Hij benadrukte ook dat de Chinese onroerendgoedmarkt instort en merkt op dat er “meer dan 90 miljoen lege appartementen in China zijn”. Dit drukt op de markt en kan het balletje laten rollen. Hij zei ook dat verliezers kijken naar de beurs. Het echte probleem zit in de obligatiemarkt. De obligatiemarkt is 40 keer groter dan aandelenmarkt. Let op obligaties, niet op aandelen.

Advies

Natuurlijk heeft de rijke investeerder ook wat slim advies voor je. Beleggers moeten goud, zilver en Bitcoin kopen “als verzekering tegen idioten die de wereld runnen.” Dit zegt hij overigens al langer.

Kiyosaki heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor marktcrashes en de toestand van de Amerikaanse economie. Deze week waarschuwde hij dat inflatie zou kunnen leiden tot een ‘grotere depressie’, waarbij hij opmerkte dat onroerend goed instort en de faillissementen met 700% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.