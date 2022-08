Grootste investeerder ooit pakt door met Bitcoin

Ja, Bitcoin heeft wat klappen gekregen maar dat maakt voor deze investeerder niet uit.

We hebben het hier over de grootste vermogensbeheerder van de wereld. Het bedrijf zit overal in, dus ook in crypto´s. Blackrock, je hebt er vast wel een keer van gehoord. Nu heeft het bedrijf een Bitcoin private trust gelanceerd.

Investeerder en Bitcoin

Blackrock zegt hierop: “Ondanks de scherpe neergang op de markt voor digitale activa, zien we nog steeds aanzienlijke belangstelling van enkele institutionele klanten”. De vraag is er en dus pakt de vermogensbeheerder goed door. Volgens een blogpost van donderdag probeert de private trust, beschikbaar voor Amerikaanse institutionele klanten, de prestaties van BTC te volgen, minus kosten en verplichtingen van de trust.

In maart zei Blackrock-CEO Larry Fink nog dat zijn bedrijf “digitale valuta, stablecoins en de onderliggende technologieën bestudeert om te begrijpen hoe ze ons kunnen helpen onze klanten van dienst te zijn.” De directeur gaf aan dat de belangstelling van klanten voor crypto is toegenomen in vergelijking met vorig jaar, toen hij in juli zei dat zijn bedrijf “heel weinig” vraag naar crypto-activa zag.

Ze zien nog steeds aanzienlijke belangstelling van sommige institutionele klanten om op efficiënte en kosteneffectieve wijze toegang te krijgen tot deze activa met behulp van hun technologie en product mogelijkheden. “Bitcoin is de oudste, grootste en meest liquide cryptoasset en is momenteel het belangrijkste onderwerp van interesse van onze klanten binnen de cryptoasset-ruimte”, voegde de vermogensbeheerder eraan toe.

Vier gebieden

Blackrock legde verder uit dat het werk heeft verricht in vier gebieden van digitale activa waar het potentieel ziet om zijn klanten en kapitaalmarkten in het algemeen ten goede te komen. De vier gebieden zijn toegestane blockchains, stablecoins, crypto-activa en tokenisatie.

Vorige week kondigde Blackrock een samenwerking aan met de Nasdaq-beursgenoteerde cryptocurrency exchange Coinbase. De samenwerking zal “gemeenschappelijke klanten van Aladdin en Coinbase toegang geven tot de levenscyclus van de digitale activahandel door middel van connectiviteit tussen Coinbase en het Aladdin-platform, te beginnen met Bitcoin“, beschreef Blackrock.