Grootste James Bond verzameling nu te bezoeken

De grootste James Bond verzameling op het gebied van auto’s, gadgets, attributen en meer. Publiekelijk toegankelijk in een museum.

Volgend jaar blaast James Bond 60 kaarsjes uit. In 2022 is het namelijk 60 jaar geleden dat de eerste Bond-film verscheen. Dat was Dr. No in 1962. Omdat te vieren heeft het prestigieuze Peterson museum in de Verenigde Staten in samenwerking met EON Productions en The Ian Fleming Foundation een speciale tentoonstelling bedacht. Namelijk Bond in Motion.

Deze tentoonstelling is uniek. Niet eerder werd op grote schaal zoveel James Bond items als één grote verzameling in de Verenigde Staten bij elkaar gebracht. Van auto’s die gebruikt zijn in de film, tot helikopters, sneeuwscooters en allerlei gadgets. Een geweldige verzameling voor iedere James Bond-fan om eens van dichtbij te bekijken.

Het Petersen Automotive Museum is gelokaliseerd in Los Angeles. Een uitstekende plek om te combineren met een vakantie aan de westkust van Amerika. Vanwege zijn bekende vormgeving is het museum een icoon in de Amerikaanse stad. Onmogelijk te missen dus. En sowieso is het museum de moeite van het bezoeken waard. Of er nu wel of geen Bond tentoonstelling is. Gelukkig duurt 2022 nog een heel jaar. Dus je hebt alle tijd om een trip te plannen.