Grootste probleem van de Apple Watch wordt opgelost - Apparata

Gaaf ding die Apple Watch. En hij wordt nog beter nu het grootste probleem van het horloge wellicht wordt opgelost.

Voor mannen is een horloge één van de weinige accessoires die je kan dragen. Een Apple Watch is dan wel heel mooi. Ook voor vrouwen overigens. Maar het horloge heeft één groot nadeel, zeker in vergelijking met de ‘normale’ horloges. Hij is vrij snel leeg.

Grootste probleem Apple Watch

De batterij gaat hard, zeker als je het apparaat veel gebruikt. Eigenlijk net zo als bij een smartphone. Dat kan best vervelend zijn. Zeker als je moet opladen, maar je bent in een situatie waar dat niet kan. Heb je een horloge om waar je niks mee kan doen.

Apple beweert dat je met normaal gebruik met de Apple Watch 6 een goede achttien uur kan doen. Dus je moet eigenlijk elke dag opladen. Maar wat is ‘normaal gebruik’? Vermoedelijk ben je dus wel sneller door de batterij heen. Concurrenten hebben op dit moment smart watches die meerdere dagen mee gaan. Sommige beweren zelfs weken. Werk aan de winkel dus voor Apple en dat hebben ze door.

Batterij

Bij dit nieuwe horloge zou de batterij aanzienlijk kunnen toenemen, waardoor het grootste probleem bij de Apple Watch tot het verleden kan behoren. Economic Daily News beweert namelijk dat er in de nog te lanceren smartwatch van Apple een kleinere chip zit. Door deze ‘S7’ chip is er meer ruimte. En die zou het bedrijf willen gebruiken voor een grotere batterij.

Ook Apple– analist Kuo beweert dat het horloge dikker zal worden, maar hij heeft het niet over de batterij gehad. Hij zei wel dat de Apple Watch 7 een bijgewerkt ontwerp zal krijgen. Dit met een smallere bezel en ook een ultra wide band functionaliteit, zoals we kennen bij de AirTags.