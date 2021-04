Grootste verkoper Call of Duty cheats opgerold - Apparata

Tencent en Chinese politie hebben ’s werelds grootste verkoper en maker van cheats voor Call of Duty opgerold. Het bedrijf verdiende bijna 100 miljoen aan de cheats.

‘S werelds grootste cheats-verkoper van onder andere Call of Duty– en Overwatch-cheats is opgerold. Het bedrijf, genaamd Chicken Drumsticks, verdiende in totaal meer dan $76 miljoen, omgerekend bijna €65 miljoen. Er werden spullen ter waarde van meer dan $46 miljoen van de bende in beslag genomen, waaronder meerdere peperdure sportauto’s.

Verkoper Call of Duty cheats opgerold

De Chinese politie werkte samen met uitgever Tencent (een van de grootste uitgevers op aarde) om naar eigen zeggen ’s werelds grootste maker/verkoper van cheats op te rollen, zo schrijft de BBC. Er werden 10 mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij het smerige zaakje.

Het bedrijf verdiende de afgelopen tijd dus ruim 75 miljoen dollar aan het verkopen van cheats voor onder andere Call of Duty. De software werd in honderden landen en regio’s verkocht. Gebruikers betaalden $10 per dag, met een maximum van $200 per maand voor de cheats. Ja, echt.

Nu ben je natuurlijk een gigantische kneus als je dergelijke software nodig hebt om überhaupt te winnen in een game. Om vervolgens bereid te zijn om zoveel geld te betalen voor zoiets onnozels maakt het nog zieliger.

Het wrange van de situatie is wel dat er steeds meer cheaters betrapt worden tijdens livestreams en zelfs toernooien. Recentelijk nog werden er twee Warzone-cheaters betrapt op het gebruik van cheats. Zij verdienden geld via Twitch, maar dat bleek gebaseerd op leugens. Nog erger is cheaten tijdens toernooien, waarbij gamers mogelijk honderden duizenden of zelfs miljoenen kunnen winnen. Dan is $200 ineens niet meer zoveel.

