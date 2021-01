Grote aankondiging van Apple valt een beetje tegen - Apparata

Apple heeft vandaag naar eigen zeggen een grote aankondiging gedaan. Maar voor de doodgewone consument valt het allemaal wat tegen.

Tim Cook maakte eerder deze week wereldkundig dat we een groot nieuws van Apple konden verwachten. De Amerikaanse techgigant bedoelde niet dat er opeens een nieuwe iPhone of Mac gepresenteerd zou worden, maar het had meer te maken met Apple als bedrijf zelf. En hoewel de aankondiging voor Apple ongetwijfeld groot is, voelt het een beetje Amerikaans om alles zo groot op te blazen.

Grote aankondiging Apple

Want wij Nederlanders zullen aan iets anders hebben gedacht met de woorden ‘grote aankondiging’ en ‘Apple’. Apple heeft vandaag namelijk bekendgemaakt dat ze een aantal nieuwe projecten ondersteunen in het kader van raciale gelijkheid. Met deze projecten is een bedrag van 100 miljoen dollar gemoeid. Ook betaalt Apple de kosten voor een groot cultureel centrum in Atlanta. Verder investeert het merk 10 miljoen dollar in Harlem Capital. Dit is een nieuw initiatief dat 1.000 bedrijven met oprichters van allerlei verschillende achtergronden de komende 20 jaar gaat ondersteunen.

Daarnaast gaat het Amerikaanse techbedrijf later dit jaar een Apple Developer Academy openen in Detroit. Dit doet het bedrijf in samenwerking met de Michigan State University. Hier kunnen beginnende ontwikkelaars leren hoe ze iOS apps maken en hoe je een bedrijf kunt opzetten. Er komen diverse programma’s.

Al met al voor ons Nederlanders een nogal ver-van-ons-bed-show. Vorig jaar juni maakte Apple al bekend meer te willen doen in het gevecht tegen raciale ongelijkheid.