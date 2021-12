Grote beleggers verwachten daling op cryptomarkt in 2022!

Institutionele beleggers verwachten in 2022 een aanzienlijke correctie en dus een daling op de cryptomarkt.

De crypto’s hebben afgelopen weken een flinke opdonder gekregen. De koersen daalden stevig, maar professionele beleggers met veel geld verwachten een nog veel grotere correctie. Niet direct, maar wel in 2022. Dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd door Natixis Investment Managers.

Daling cryptomarkt

Het onderzoek werd verleden week gepubliceerd. De resultaten van de wereldwijde enquête onder institutionele beleggers staan hierin beschreven. Het bedrijf ondervroeg 500 institutionele beleggers die gezamenlijk $13,2 miljard aan activa beheren voor openbare en particuliere pensioenen, verzekeringen, stichtingen, schenkingen en staatsinvesteringsfondsen wereldwijd.

Aan de beleggers is gevraagd welke markten volgend jaar een grote correctie zullen ondergaan. Hoewel instellingen het potentieel voor correcties in een reeks activaklassen en sectoren zien, staat in de onderzoeksresultaten: ‘Ze denken dat de belangrijkste kanshebber voor een grote correctie volgend jaar cryptocurrencies zullen zijn.’

Bovenaan

Cryptocurrency staan bovenaan de lijst van correctieproblemen volgens Natixis. Waarbij meer dan de helft van de ondervraagde instellingen om een ​​correctie ziet komen. De volgende op de lijst zijn rentegevoelige obligaties (45%), aandelen (41%) en technologie (39%).

Ondanks het voorspellen van een grote correctie voor de cryptomarkt, zien zij nog steeds kansen: ‘Zelfs nu crypto de grootste kanshebber is voor correctie, beginnen instellingen warm te worden voor digitale valuta.’ Natixis voegde toe: “Vier op de tien beschouwen crypto als een legitieme investeringsoptie, en van de 28% die in crypto investeert, zegt 90% dat ze hun toewijzing zullen handhaven (62%) of verhogen (28%). Ondertussen verwacht 87% van de institutionele beleggers dat centrale banken uiteindelijk cryptocurrencies gaan reguleren.

Reden waarom zoveel mensen toch nog instappen in de crypto’s? Volgens de wereldwijde investeringsbank Goldman Sachs is dat de angst om iets te missen (FOMO)!