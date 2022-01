Grote Bitcoin miner staat voorlopig stil, dit is waarom

De komende periode mag deze grote Bitcoin miner nog niet aan de slag. Waarom? Een gevalletje regelgeving.

Toen China het minen (en zo’n beetje alles wat met crypto te maken heeft) verbood zag je een exodus uit het land. Miners trokken naar andere landen. Een grote opkomst van het minen van crypto zag je in de Verenigde Staten. Maar ook hier gaat alles niet zo makkelijk als je misschien zou denken.

Een grote Bitcoin miner, gevestigd in de Amerikaanse staat New York, heeft voorlopig niet het recht om zijn werkzaamheden te starten. Dit alles heeft te maken met een beslissing die nog moet komen van het ministerie van Milieubescherming. Het ministerie heeft nog geen toestemming gegeven aan deze grote Bitcoin miner om aan de slag te gaan. De beslissing zou eigenlijk al komen, maar is nu uitgesteld. De verwachte beslissing valt op 31 maart 2022. Twee maanden later dan gepland.

Het gaat hier niet om een Bitcoin miner die zijn computer graag wil opstarten, maar om een professioneel datacentrum. Dat ligt nogal gevoelig. Overheden maken zich zorgen over de CO2-Voetafdruk van het minen van cryptocurrency op grote schaal.

Het uitstellen van deze beslissing had geen grote negatieve of positieve impact op de koers van Bitcoin. Vaak zie je met groot nieuws dat het invloed heeft op de koers. Maar dat kan eind maart zomaar anders zijn, met een ja of nee vanuit het ministerie. (via Bloomberg)