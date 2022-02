Grote doorbraak in iPhone reparatie!

Als je een probleem hebt met Face ID op je iPhone hebben we goed nieuws voor je mocht het tot een reparatie komen.

Het repareren van je smartphone is nooit een pretje. Je moet naar de winkel en vervolgens zegt de medewerker hoe ernstig de schade is. Hoe sneller ze het euvel verholpen hebben, hoe beter natuurlijk. Wat dat betreft is er nu een doorbraak te melden als het gaat om FaceID reparatie op een iPhone. De reparatie verloopt een stuk makkelijker.

Kostentechnisch kan het interessanter zijn om naar een derde partij te gaan voor een reparatie aan je iPhone dan direct bij Apple. Die derde partijen krijgen nu toegang tot losse onderdelen om issues met FaceID te verhelpen. In het verleden moest de complete iPhone omgebouwd worden voor een fix op dat vlak. Daarbij werden ook onderdelen vervangen die helemaal niet kapot waren. Die omweg is voor reparateurs nu verleden tijd. Top!

Om wat specifieker te zijn. Het gaat hier om een reparatie aan de camera voor FaceID aan de voorzijde van een iPhone. Derde partijen krijgen toegang tot losse onderdelen van de TrueDepth camera. De modellen iPhone XS en nieuwer kunnen op deze manier gerepareerd worden. Heb je een iPhone X dan is het helaas pech, dan zal alsnog de complete telefoon uit elkaar gehaald moeten worden. (via Macrumors)