Grote investeringsbedrijven zullen uit crypto’s stappen

Er zullen grote investeringsbedrijven uit crypto’s stappen. Lees hier waarom en welk gevolg dit zal hebben.

Met deze stelling komt Shaun Maguire, een cryptopartner van Sequoia Capital. Dit is een van de meest actieve durfkapitaalbedrijven als het gaat om investeringen in digitale munten. Hij gaf zijn mening over de toekomst van veel investeringsbedrijven die in crypto investeren. Volgens hem zullen veel van de bedrijven die nu experimenteren met crypto-investeringen “terugtrekken” vanwege marktomstandigheden en een verkeerd begrip van crypto als investering.

Investeringsbedrijven stappen uit crypto’s

Maguire is gespecialiseerd in bedrijven in de tech- en cryptosector die zich in de start- of vroege investeringsfase bevinden. In een podcast besprak hij de markt. Hij is bang dat veel bedrijven uit crypto’s zullen stappen door een verkeerd beeld. Hierdoor kan de markt zakken.

Zijn bedrijf zal dit in ieder geval niet doen. Volgens Maguire heeft het bedrijf “permanente bedoelingen” als het gaat om zijn investeringen in de sector. Het bedrijf, dat al heeft geïnvesteerd in verschillende bedrijven in de sector zoals Polygon, lanceerde in februari een fonds van $ 500- $ 600 miljoen om te investeren in “liquide” crypto-activa als aanvulling op zijn andere investeringen om “actiever deel te nemen aan protocollen” en ” betere ondersteuning van token-only projecten.”

Stopzetting

Deze stopzetting van crypto-investeringen zal ook worden veroorzaakt door andere elementen. Volgens Maguire is er een fundamenteel misverstand over wat crypto en Web3 zouden kunnen bieden als nieuwe technologieën, waarbij sommige investeerders decentralisatie aanprijzen als een “zilveren kogel”. Maguire verklaarde: Decentralisatie is geen wondermiddel dat alle problemen oplost en voor alles beter is.