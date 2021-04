Grote PS5 update komt met een verrassing - Apparata

De grote PS5 update van april is live, maar komt ook met een aangename verrassing aan nieuwe features.

Van tevoren was al bekend wat je zoal van de PS5 update van april kon verwachten. Wat we echter niet wisten is dat Sony ook nog een paar kleine tweaks, zogezegd verrassingen, in petto had. Nu de update live staat ontdekte onder meer The Verge deze nieuwtjes.

Je kunt bijvoorbeeld nu de video output automatisch naar niet-HDR zetten. Dat is van toepassing als je een game speelt dat geen ondersteuning heeft voor HDR. Dan heb je het ook niet nodig. Voorheen moest je handmatig in de instellingen telkens HDR uitzetten als je van plan was een niet HDR game te spelen. Met deze instelling helpt de console je een handje.

Een andere verrassing van deze PS5 update is dat de console nu computer monitoren met 120Hz kan ondersteunen. Dat betekent dat je met een aangesloten 1080p 120Hz scherm volop kont genieten van die ondersteuning dat er eerst niet was.

Het zijn waardevolle en enkele Quality of Life (QoL) toevoegingen die het gebruik van de PS5 weer een stuk aangenamer maken. Je kunt nog meer van dit soort updates verwachten in de toekomst.