Grote supermarkt rijdt al met busjes zonder bestuurder!

Rondrijden zonder bestuurder is in het verkeer eigenlijk nog niet toegestaan, maar een grote supermarktketen rijdt al met busjes zonder bestuurder!

Het is iets waar menig forens van droomt: naar je werk kunnen zonder dat je hoeft te autorijden en toch het individuele van autorijden ervaren. Met een autonome auto zou dat kunnen. Helaas zitten er nog te veel haken en ogen aan om grootschalig aan het werk te gaan met autonome auto’s. Er zit tegenwoordig een breed scala aan hulpmiddelen op auto’s, maar zonder bestuurder de weg op mag nog niet.

Busjes zonder bestuurder

Daar denkt de Amerikaanse grote supermarktketen Walmart anders over. Zij kondigden aan dat ze nu een traject hebben waarop hun busjes zonder bestuurder van A naar B rijden. Die veiligheidskwestie is zeer serieus te nemen, dus hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

Voorspelbaar traject

Het is dan ook nog niet zo dat de busjes zonder bestuurder zich tussen het verkeer in drukke steden mengen. Het gaat om een traject tussen een distributiecentrum en een winkel van Walmart in de Amerikaanse staat Arkansas. Dit traject wordt al dagelijks meermaals foutloos volledig autonoom gereden, maar dan nog met een bestuurder in de auto. Walmart durfde het recent aan om de trajecten te rijden zonder een toezichthouder in de auto. Daarmee rijdt het bedrijf nu voor het eerst een traject volledig autonoom.

Gatik

De technologie komt van het relatief jonge Gatik, die de autonome Ford Transit tot perfectie heeft kunnen krijgen. Er zijn meerdere plekken waar de busjes zonder bestuurder van Gatik nu rondrijden, maar dan nog met een toezichthouder aan boord. Het is een pril begin, maar misschien wel het begin van een doorbraak.