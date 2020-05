Grote verandering: Windows 10X komt naar gewone laptops

De reden voor deze strategische vernieuwing met betrekking tot Windows 10X heeft te maken met het coronavirus, aldus Microsoft.

Windows 10 kennen we allemaal. Dit OS draait op de meeste moderne computers en laptops. Dan is er ook nog Windows 10X. Een apart besturingssysteem van Microsoft gericht op apparaten met meerdere schermen. Microsoft gooit zijn strategie overboord en introduceert dit flexibele besturingssysteem voor apparaten met slechts één scherm.

Microsoft zegt dat de wereld er op dit moment anders uitziet dan vorig jaar oktober. En daar doelt het Amerikaanse bedrijf op de corona pandemie. Windows 10X is ontwikkeld voor flexibiliteit. Het OS is gericht om te werken op een geheel nieuwe manier dan je normaal gesproken gewend bent. Helaas komt aan die spielerei voor een gedeelte een einde.

Het is niet bekend welke apparaten met Windows 10X op één scherm gaan krijgen. Voor nu is het slechts een mededeling van Microsoft dát het gaat gebeuren. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat er vandaag de dag 4 triljoen minuten per maand gespendeerd worden op een Windows 10-apparaat. Een stijging van 75 procent, jaar op jaar.

Wanneer we Windows 10X op een apparaat met twee schermen gaan zien is tevens onduidelijk. De Microsoft Neo met het flexibele besturingssysteem werd al in een eerder stadium uitgesteld.