Grote WhatsApp update brengt deze veranderingen - Apparata

WhatsApp is er een stuk leuker op geworden, met dank aan deze grote update.

Zo nu en dan krijgt WhatsApp een upgrade die het gebruiksgemak op grote wijze verbetering brengt. Meestal zijn het kleine updates die kleine dingetjes aanpakken. Dit keer is het een grote update voor WhatsApp waar je hoogstwaarschijnlijk ook blij mee gaat zijn. Mits je gebruikmaakt van de features.

Een fijne ontwikkeling is dat je met deze update eindelijk per individueel gesprek de achtergrond kunt aanpassen. Super handig als je privé en zakelijke gesprekken van elkaar wilt scheiden. Kies voor een strakke achtergrond met een contactpersoon voor je werk en je kinderen op de achtergrond als je praat met je vriend/vrouw/vriend/man. Het heeft erg lang geduurd voor WhatsApp om deze feature door te voeren, maar desalniettemin is het een welkome ontwikkeling.

Mocht je een persoon zijn die ’s avonds gebruik maakt van Dark Mode, maar overdag gewoon een dagmodus heeft, dan is deze WhatsApp update ook voor jou. Je kunt zowel een wallpaper voor de dag als de avond instellen. De telefoon wisselt zelfs van achtergrond als het donker wordt buiten.

Daarnaast brengt deze update dat het makkelijker wordt om stickers te zoeken in WhatsApp. Facebook roept ontwikkelaars op om beschrijvingen en tags van stickers zo goed mogelijk in te vullen. Zo kan jij als gebruiker deze snel vinden en toepassen in de chat.

De nieuwe WhatsApp update is vanaf heden uitgerold.