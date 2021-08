‘GTA 3, Vice City & San Andreas remaster komt nog dit jaar’

Rockstar Games zou werken aan een trilogie remaster van de drie games GTA 3, Vice City & San Andreas voor onder andere de PS5.

De geluiden rondom GTA 6 zijn nog niet heel concreet. Ja, we hebben geruchten genoeg. Vanuit Rockstar Games vernemen we echter niets. Het is natuurlijk niet zo dat de studio stilzit. Zo is GTA Online nog steeds belangrijk. Daarnaast verschijnt dit najaar GTA 5 op de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Maar er is nog meer aan de hand, zo blijkt.

GTA Remaster triologie

Er zou een GTA Trilogie in de maak zijn. De games GTA 3, Vice City & San Andreas zouden een remaster krijgen. Daarover bericht Kotaku op basis van meerdere bronnen. De release van de remaster trilogie zou verschijnen op meerdere platformen, waaronder de Xbox Series X, PlayStation 5 en de Nintendo Switch.

Grand Theft Auto 3, Vice City & San Andreas verschenen alle drie op de PlayStation 2-generatie consoles. Het waren keer op keer successen, met als hoogtepunt San Andreas. Het was uniek voor een game uit die tijd dat je zoveel mogelijkheden had om dingen te doen. Volgens bronnen zouden de remasters gemaakt worden aan de hand van de Unreal Engine met een mix van oude en nieuwe graphics.

De release van de GTA 3, Vice City & San Andreas remaster zou gepland staan voor later dit jaar. Kortom, krijgen we alsnog veel nieuwe GTA games dit jaar?! We gaan het zien.