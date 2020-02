GTA 6 exclusief op PlayStation 5? [video]

Release van Grand Theft Auto 6 lijkt in ieder geval dichterbij dan we denken.





De grote vraag die veel gamers bezig houdt is natuurlijk wanneer Grand Theft Auto 6 beschikbaar zal zijn. Ondanks veel geruchten houdt ontwikkelaar Rockstar Games de kaken op elkaar en dat is niet direct een goed teken voor GTA 6 en de fans. Er valt namelijk een patroon te ontdekken in de aankondigingen.

Dit heeft te maken met het feit dat Rockstar een onderdeel is van het beursgenoteerde Take-Two. Als beursgenoteerd bedrijf moeten zijn de aandeelhouders informeren. Omdat Grand Theft Auto 6 zo belangrijk is zien we vaak dat de bekendmakingen van nieuwe versies rond die investeringscalls van Take-Two liggen. Daarmee zou, net als bij Grand Theft Auto 5 een aankondiging in oktober wel eens mogelijk kunnen zijn.

Dat is in beginsel niet direct goed nieuws, want bij GTA 5 zat er haast 2 jaar tussen de eerste aankondiging en het moment dat de game op de markt verscheen.

Dat lijkt dit jaar anders. In zijn Engelstalige blog Jefftutorials doet Jeff een aantal opvallende ontdekkingen en geruchten uit de doeken die wel goed nieuws voor de fans van GTA 6 zouden betekenen.

Op basis van deze vacature, die gisteren bij Rockstar Games online kwam, concludeert hij dat Rockstar in de eindfase van de game-ontwikkeling van GTA6 is en dat men bezig is om buggs te testen voor de release. Als dit waar is lijkt een periode van twee jaar tussen aankodiging en release, zoals bij GTA 5 nu niet voor de hand te liggen.

Dat is ook niet logisch, want volgens geruchten die hij ook in zijn video bespreekt werken Sony en Rockstar aan een deal waarbij GTA 6 de eerste 6 maanden exclusief beschikbaar zou zijn op PlayStation 5. Vieren we de kerst dit jaar terwijl we heen en weer vliegen over de Amerikaanse continenten?