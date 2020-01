GTA 6: insider deelt erg veel over Grand Theft Auto 6

Kaarten, steden, verhaallijnen en hoofdpersonen verklapt door testspeler?





Herenthere4six is het pseodoniem van iemand die claimt een testspeler voor Rockstar Games te zijn. Hij heeft naar eigen zeggen onder meer Red Dead Redemption 2 en Grand Theft Auto 6 getest. In een lange uiteenzetting klapt hij vervolgens zeer gedetailleerd en onthullend uit de school. Zo is men volgens hem al in 2014 begonnen met de ontwikkeling van GTA 6.

Hij bespreekt vervolgens hoe de game gigantische kaarten krijgt. Om deze afstanden te overbruggen wordt het ook mogelijk om met het vliegtuig te reizen. Daarnaast gaat men allerlei natuurelementen, zoals orkanen, stortregens en andere extremiteiten toevoegen om het spel nog realistischer te maken.

Er zou sprake zijn van twee steden, Carcer City en Vice City. Carcer city heeft als bijnaam ‘Dirty East Coast’ en is gebaseerd op Boston. Vice City is gemodelleerd naar Miami. De testspeler geeft aan dat hij het liefst in Carcer City speelt omdat de bochtige wegen daar meer kans bieden om als speler te ‘verdwijnen’.

In GTA 6 zou sprake zijn van twee hoofdpersonen. Een ervan zou een undercover-agent zijn, te vergelijken met de undercover uit de film ‘Departed’.

Verder zouden de missies aangepast zijn. Je kunt per missie verschillende keuzes maken en het vervolg van het spel hangt af van de keuzes die je maakt. Zo zou eenzelfde missie dus in de praktijk steeds anders kunnen zijn.

Al met al is GTA 6 volgens de testspeler zo indrukwekkend dat men overweegt na Grand Theft Auto 6 geen verdere delen meer te maken omdat de komende update niet te overtreffen zou zijn.

Uiteraard is het zoals altijd de vraag hoeveel korrels zout er bij dit gerucht gegoten moeten worden. Feit is wel dat de post, zoals door de bron voorspeld, snel offline is gehaald. Ook heeft men uit het spel Red Dead Redemption 2 al meer aanwijzingen gehaald. Zolang Rockstar Games echter geen officiƫle bevestiging geeft blijft er niets anders over dan in spanning af te wachten.

Bron: Happygamer.com

Afbeelding: Rockstar Games (GTA5)