GTA 6 is bijna klaar, hier is het 'bewijs' - Apparata

We worden allemaal bij het lijntje gehouden door Rockstar Games. GTA 6 is bijna klaar, zo lijkt het in elk geval.

Nog altijd is er geen enkele verwijzing of hint vanuit Rockstar Games naar de komst van het zesde Grand Theft Auto deel. Jammer, want de laatste nieuwe GTA game verscheen in 2013. Dat is toch alweer een behoorlijke tijd geleden. Maar worden we gewoon voor de gek gehouden en is Rockstar bijna klaar met GTA 6?

Een studio van Rockstar Games in Edinburgh heeft vacatures geplaatst. In de omschrijving van de vacature staat dat het bedrijf zoekt naar testers om een nieuwe game uit te proberen. Er staat niet bij omschreven om welke game het gaat, maar bij Rockstar Games werken ze maar aan een kleintal games. Dat is makkelijk filteren dus en de kans is heel groot dat het hier om GTA 6 gaat. Bovendien is de locatie in Edinburgh dé plek waar GTA games worden gemaakt.

Het testen van een game is één van de laatste stappen die een ontwikkelaar maakt in aanloop naar release. Daarmee lijkt GTA 6 bijna klaar en dichterbij dan ooit. Vooralsnog zijn het geruchten. De studio heeft het bestaan van de game nog altijd niet aangekondigd. Sowieso krijgen we dit jaar nog een opgepoetste versie van GTA V op de Xbox Series X en PlayStation 5. Voor de release van deze variant is niet eens een datum bekend, maar dat zal ergens dit jaar zijn. (via Charlieintel)