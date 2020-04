‘GTA 6 is minder groot dan je zou denken’

Grand Theft Auto 6 zal vermoedelijk een kleinere game worden.





Zeg je GTA, dan zeg je een game met een enorme grote open wereld vol mogelijkheden. Je pakt een vliegtuig en je kunt minutenlang vliegen over een map die soms maar niet lijkt op te houden. Met de groot, groter, grootst-gedachte zou je denken dat GTA 6 enorm moet worden. Niets lijkt minder waar als we deze geruchten mogen geloven.

Volgens een bericht van Kotaku kunnen we het tegenovergestelde verwachten van GTA 6. Als de game wordt uitgebracht is de map een stuk kleiner dan je gewend bent van GTA-games, aldus de bron. Dit zou te maken hebben met een veranderende bedrijfscultuur binnen Rockstar Games.

Er gingen altijd geruchten dat de medewerkers van Rockstar in aanloop naar een release velen tientallen uren per week, soms richting de 100 uur, moesten werken. Een ongezonde bedrijfscultuur, zo is nu besloten. Door een meer gezonde sfeer te creƫren betekent dit dat er ook minder hardcore uren gewerkt gaan worden. Dit heeft tot gevolg dat de games van Rockstar minder content bevatten dan voorheen. We hoeven echter niet getreurd te zijn. De map zou groter kunnen worden na release door middel van updates.