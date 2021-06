'GTA 6 krijgt een vorm van Bitcoin in de game' - Apparata

De laatste GTA games hebben altijd geld gehad. Dat gebruik je om wapens of auto’s te kopen. Maar met GTA 6 kun je een Bitcoin twist verwachten.

Zeker in GTA V en GTA Online kun je losgaan met geld. Door in-game te werken, investeren of gokken kun je GTA dollars verdienen. Dat kun je weer uitgeven aan boten, auto’s, huizen en noem het maar op. GTA 6 krijgt volgens een nieuw gerucht een fictionele Bitcoin, wat een alternatief kan zijn op de reguliere valuta.

De wereld van GTA is altijd een soort parodie op het echte leven geweest. Neem alleen al een stad zoals Liberty City of Los Santos, die sterk overeenkomen met New York en Los Angeles. Zelfs de stadscultuur is overgenomen in GTA. Het is dus helemaal niet gek dat de combinatie GTA 6 en Bitcoin wordt genoemd. Gaat Rockstar Games een parodie op cryptocurrency bedenken met GTA 6?

Het gerucht is afkomstig van Tom Henderson, die de informatie op Twitter heeft gedeeld. Volgens hem kun je in sommige GTA 6 missies uitbetaald worden in Bitcoin in plaats van reguliere valuta. Het klinkt interessant. In GTA 5 had je ook al sommige missies waar technologie een rol speelde, dus het kan allemaal. Vermoedelijk moeten we nog een paar jaar wachten op GTA 6. De game is formeel nog niet eens aangekondigd.