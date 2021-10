GTA 6 onthulling en nieuwe info over de game

Er is weer nieuwe informatie gelekt over GTA 6, bijvoorbeeld over de onthulling en nieuwe info met betrekking tot de game.

Het is nog altijd verschrikkelijk stil bij Rockstar Games rondom Grand Theft Auto 6. Wat dan weer niet zo stilzit zijn de geruchten rondom de release. Niemand behalve Rockstar of Take-Two die de geruchten kunnen ontkrachten of bevestigen, maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Oftewel, we worden in het diepe gegooid en moeten de geruchten voor waarheid aannemen of nemen met een korreltje zout.

De nieuwste gelekte informatie over GTA 6 heeft betrekking tot de onthulling. De informatie is afkomstig van ThatsSoBold op Instagram. Zo stelt de bron dat de onthulling van GTA 6 nog dit jaar is en wel in november. Dat is al over een maand. Eerdere geruchten worden volgens deze bron bevestigd, bijvoorbeeld dat de game zich afspeelt in Vice City (Miami). Daarnaast stelt de bron dat GTA 6 onder meer orkanen en alligators naar de game komen.

In november volgt de onthulling van GTA 6 met een teaser trailer. In de periode tussen november tot en met december kunnen we dan mondjesmaat meer nieuws verwachten, aldus de bron. Daarnaast zou de map in GTA 6 tot drie keer groter zijn in vergelijking met GTA 5.

Klinkt allemaal erg goed. Het zijn echter allemaal geruchten, dus hou een slag om de arm.