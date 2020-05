GTA 6 voorproefje: natural vision evolved [video]

Werkt Rockstar toe naar de release van GTA 6?

Fans van Grand Theft Auto speculeren al lang over de release van Grand Theft Auto 6. Zeker in combinatie met de nieuwe consoles lijkt het een gigantisch mooi spel te worden. Aangezien de release op zich laat wachten gaan de fans alvast aan de slag met eigen features die van Grand Theft Auto 5 een voorproefje van GTA 6 moeten maken. Een van die voorproefjes is de ‘natural vision evolved’ modus.

Is ‘Natural Vision Evolved’ een voorbode van GTA 6?

De ontwikkelaar Razed maakt speciale modules voor games om ze te pimpen. Zijn meest recente modus heet ‘Natural Vision Evolved’ en is toepasbaar op GTA 5. Door toepassing van de modus wordt de game volgens de ontwikkelaar veel natuurlijker. Zo werkt hij de schaduwen bij en zie je bijvoorbeeld de regen echt vallen. Vervolgens ontstaan er in de plassen ook echte schaduwen. Verder claimt hij dat hij de schaduwen kan laten aanpassen aan de omstandigheden bij het rijden (zoals bijvoorbeeld helder wanneer je onder een lantarenpaal rijdt en weer vager als je een donkere weg neemt).

De bekende YouTuber Pyrerealm nam de proef op de som en testte deze toepassing.

Het is verstandig om deze video te bekijken als je de modus wilt gebruiken, want hij is alleen beschikbaar als je een abonnement van $ 10,- per maand neemt bij de ontwikkelaar.

Start Rockstar de promotie van Grand Theft Auto 6?

Producent Rockstar hult zich in stilzwijgen over de game en daardoor nemen de speculaties in alle heftigheid toe. Insiders zien het als een belangrijke mijlpaal dat je GTA 5 nu (tijdelijk) gratis kon downloaden. Daarmee lijken de verdienmogelijkheden voor GTA 5 flexibeler dan gedacht. Immers, iedereen die het spel gratis downloadde zal het niet meer kopen.

Daarnaast maakte deze actie het ook aantrekkelijk om de game te downloaden als je daar voorheen niet voor wilde betalen. Hiermee zou Rocketstar wel eens een flinke schare nieuwe fans kunnen creëren die dadelijk wel graag betalen voor GTA 6.

Wanneer kunnen we GTA 6 eigenlijk verwachten?

Zoals gezegd hult Rockstar zich in stilzwijgen. Daarom blijft ook de releasedatum voer voor speculatie. Sommigen denken dat de game tegelijk met de nieuwe consoles op de markt zal komen. Anderen verwachten dat het nog jaren kan duren. Sindskort is in ieder geval duidelijk dat we GTA 6 niet vóór 2021 kunnen verwachten. Het moederbedrijf van Rockstar, Take Two Interactive, liet namelijk recent aan haar aandeelhouders weten dat releases van ‘grote’ games pas na maart 2021 verwacht kunnen worden. Daarmee weten we zeker dat de game pas na de release van de consoles verwacht kan worden.

Bron: DailyStar, afbeelding: Rockstar Games