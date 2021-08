GTA- fan print complete San Andreas map

Je hebt fans en je hebt fans. Maar deze GTA- fan is next level en print de complete San Andreas map in 3D!

Het is eigenlijk een soort van kunst, deze uitgeprinte 3D kopie van de map van GTA. Spelers die de map ontzettend veel gespeeld hebben zijn het over eens: het ding is perfect nagemaakt. Zo zie je ook eens hoeveel details en dus tijd de ontwikkelaar Rockstar erin heeft gestoken.

GTA- fan print San Andreas

De 3D print is gemaakt door Dom Riccobene. Hij is een productontwerper die vaak gegevens uit de echte wereld gebruikt om werkelijke locaties te recreëren als exacte ‘datasculpturen’. Maar omdat corona kwam, kon Riccobene niet naar buiten om zijn werk te doen. En dus had hij wat tijd over. Hij keek voor inspiratie naar de virtuele werelden van GTA V en Red Dead Redemption II.

Dus maakte hij een plan. Dit behelst datasets met hoge resolutie van zowel RDR2 als GTA V. Hij heeft die gegevens vervolgens gebruikt om enorme, perfect geschaalde, fysieke 3D-kaarten van de gamewerelden te maken. Hij beschreef het proces als “een enorme technische uitdaging.”

“Om te beginnen gebruikte ik een aangepast script om eerst het terrein en de gebouwen in RDR2 te scannen”, legt Riccobene uit in een e-mail aan de website Kotaku. “Toen slaagde ik erin om het te porten voor gebruik in GTA V. Het draait in-game en verzamelt grondhoogten in een straal van 500-1000 meter rond de speler wanneer je op een sneltoets drukt, wat tot 1.000.000+ datapunten per scan oplevert.”

Precisie werk

De games verschijnen niet in één keer op de gehele kaart. Daarom moest Riccobene de kaart langzaam met de hand scannen met behulp van dit proces. Hij schat dat het hem ongeveer 100 uur per spel kostte, voordat hij genoeg data had voor zijn datasculpturen.

Om dit te doen bracht hij alle 500 miljoen coördinaten die hij had gescand en verzameld in kaart tot werkelijke coördinaten op aarde. Hierdoor kon hij een hoogteraster maken. Daarmee kon hij zijn software en tools gebruiken om de kaart in 3D af te drukken. Er is natuurlijk heel veel tijd in gaan zitten. Maar het resultaat mag er zijn!