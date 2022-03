GTA+ is abonnement van Rockstar om gamers nog meer uit te melken

En jij dacht dat Rockstar nu wel klaar zou zijn met het uitmelken van GTA V? Mis. Maak kennis met GTA+.

GTA is deze maand opnieuw uitgebracht voor de nieuwe generatie consoles. De game is in verbeterde graphics te spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het online gedeelte kan iedereen gratis spelen. Voor de single player moet je betalen om deze te ervaren in nieuwe vorm.

Zo, na bijna 10 jaar Grand Theft Auto V is dat toch wel de laatste zet van Rockstar met betrekking tot deze game. Althans, dat zou je denken. Niets is minder waar. Rockstar Games introduceert namelijk GTA+. Een nieuw abonnement voor GTA Online. Voor 6 dollar per maand krijgen Grand Theft Auto Online-spelers enkele voordelen ten opzichte van niet betaalde leden.

Zo krijg je als abonnee iedere maand een half miljoen Grand Theft Auto dollars gestort op je virtuele bankrekening. Ook krijg je korting op in-game items. Verder kun je extra upgrades voor je auto verwachten, ontgrendel je items uit eerdere updates en kun je nog meer bonussen te verwachten. Daarnaast krijg je in-game een bonus als je met echt geld Shark Cars koopt als abonnee. Het moet niet gekker worden.

Met de komst van GTA+ maakt Rockstar Games nog maar eens duidelijk zeker niet klaar te zijn met zowel Grand Theft Auto V als Online. Het is weer een genadeloze nieuwe manier om geld te verdienen aan gamers die in de virtuele wereld van Los Santos de blits willen maken.