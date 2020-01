GTA IV is zojuist overleden op PC

Een van de beste GTA's ooit is niet meer.





Het pareltje dat Grand Theft Auto IV heet is van gameplatform Steam verdwenen. Een Resetera-forumgebruiker ontdekte dat de ‘koop’-button voor Rockstar’s vorige pareltje verdwenen was. Al snel volgde het verlossende nieuws: GTA IV is niet meer voor PC.

In eerste instantie dachten fans dat het met de muzieklicenties van de game te maken had. GTA IV zit (zoals alle GTA-games) boordevol muziek op de diverse radiostations. Het verlopen van licenties voor de liedjes zorgde al eerder voor problemen.

Maar de voorganger van de betreffende game, GTA: San Andreas, is nog wel gewoon te koop. Dus het zou raar zijn dat de titel tussen San Andreas en de huidige gigantische hit GTA V niet meer beschikbaar zou zijn.

Er heerste dus verwarring, totdat onder andere GameSpot een reactie kreeg van ontwikkelaar Rockstar Games. GTA IV is namelijk gebouwd op de Microsoft-service Games For Windows Live. En Microsoft heeft support voor die service stopgezet, waardoor er geen nieuwe productcode’s meer kunnen worden gegenereerd voor een nieuwe kopie van GTA IV.

Rockstar Games kijkt nu naar nieuwe manieren waarop ze de game over Oost-Europese immigrant Nico Bellic op een andere manier kunnen distribueren. De Rockstar Launcher zou daarbij geen gekke keuze zijn. Overigens is GTA IV nog wel gewoon speelbaar voor iedereen die al een kopie heeft. Een legitieme kopie, natuurlijk. De console-versie lijkt onaangetast.

GTA: IV kwam in april van 2008 uit voor de PlayStation 3, Xbox 360 en PC. De open wereldgame van Rockstar werd (vooral bij de console-versies) bijna unaniem beloond met hoge cijfers. En hoewel San Andreas een nostalgisch pareltje is en GTA V een heerlijke moderne en sociaal relevante gigant is, zou ik de grauwe, iets meer realistische en soms uitzonderlijk meeslepende game over Nico op nummer 1 van beste GTA’s ooit zetten.