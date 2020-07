GTA komt mogelijk naar Tesla

In je Tesla aan de gang met GTA (Grand Theft Auto). Het zit er mogelijk aan te komen.

Een Tesla is nu net even wat anders dan een gewone auto. Het enorme infotainmentscherm in het interieur geeft je toegang tot een breed scala aan toepassingen. Het is zelfs mogelijk om games te spelen in je elektrische auto. Door middel van updates komen er zo nu en dan nieuwe games naar de Model S, Model X en Model 3. Elon Musk heeft nu gehint over een mogelijke komst van GTA naar Tesla.

Dat doet hij in een tweet. In de tweet denkt hij hardop na over de komst van GTA naar Tesla. Aan welke variant van Grand Theft Auto de Tesla CEO zit te denken is niet bekend. De kans is zeer klein dat het hier om GTA V gaat. De rekenkracht van het infotainmentsysteem is niet zó goed dat zo’n zware game het gaat redden.

Only a matter of time before someone steals a Tesla while playing GTA on a Tesla — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020

Eenvoudig mogelijk is het eerste deel van GTA of GTA 2. Met een beetje creativiteit is GTA 3, GTA Vice City of GTA San Andreas ook nog wel mogelijk in een Tesla. Kijkend naar eerdere games op Tesla Arcade, de game toepassing in de auto, kun je alvast een beetje speculeren. Zo verschenen eerder onder andere Fallout Shelter, Beach Buggy Racing 2 en Asteroids op Tesla Arcade.