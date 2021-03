GTA online door update nu écht sneller - Apparata

@GTA

De laadtijden van de online modus van GTA 5 zijn behoorlijk lang, een speler van het spel heeft hier wat op gevonden en het spel krijgt een update!

Grand Theft Auto (GTA) Online is een populaire actie-avonturenspel voor meerdere spelers en wordt nog steeds massaal gespeeld. Een bekende klacht is dat de pc-laadtijden van het spel ongekend lang zijn. Het spel is al zes jaar uit en gamers zitten nog steeds met lange laadtijden. Toch wel irritant en daarom zal Rockstar Games hier binnenkort verandering in brengen.

Slimme speler

We schreven er al eerder over: een slimme speler heeft voor de lange pc- laadtijden een oplossing gevonden. Soms duurde het namelijk wel zes minuten lang voordat de game geladen was. Met de oplossing kan dit 70% sneller! Dit door een probleem met een CPU- bottleneck aan te pakken. In een online post legt de gamer genaamd ‘T0st’ het uit. De laadtijden zouden nu uitkomen op ongeveer twee minuten. Nog steeds best lang, maar wel een aanzienlijke verbetering.

Rockstart zou natuurlijk oliedom zijn om hier niks mee te doen. Zij komen met de volgende reactie: “Na grondig onderzoek kunnen we bevestigen dat player t0st inderdaad een aspect van de gamecode heeft onthuld dat te maken heeft met laadtijden voor de pc-versie van GTA Online, dat kan worden verbeterd”, vertelde het bedrijf aan PC Gamer. “Als resultaat van dit onderzoek hebben we enkele wijzigingen aangebracht die in een aanstaande titelupdate zullen worden doorgevoerd.” Wanneer deze update komt, dat is nog niet bekend. Maar het komt eraan! Dat is sowieso goed nieuws.

De gamer die dit heeft opgelost is ook blij. Hij krijgt 10.000 dollar uit het Bug Bounty- programma van de ontwikkelaar. En natuurlijk eeuwige roem.