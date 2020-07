GTA Online en Red Dead Online krijgen gigantische update

Rockstar onthult de update toekomst voor zowel GTA Online als Red Dead Online. Die eerste krijgt later dit jaar de grootste update ooit.

Rockstar games kondigt grote content updates aan voor zowel GTA Online als Red Dead Online. De online aspecten van de twee grote games van de Amerikaanse uitgever zijn nog steeds behoorlijk populair. Nou ja, wie houden we voor de gek, vooral GTA Online is een kaskraker. Red Dead Redemption 2 is een beetje een twijfelgevalletje. Hoe dan ook, voor beide games komt er een grote update aan.

Red Dead Online update

Op 28 juli lanceert Rockstar een grote content update voor Red Dead Online, het multiplayer-gedeelte van Red Dead Redemption 2. De game is al sinds de online lancering eind 2018 een twijfelgevalletje. Het is een ware traktatie voor fans van de game, maar lijkt niet het succes van GTA Online te kunnen evenaren.

De aankomende update gaat daar waarschijnlijk geen verandering in brengen, maar maakt het wel nog toffer voor fans. Er komt namelijk wederom een nieuwe Frontier Pursuit uit voor Red Dead Online. Deze nieuwe Role draait volledig om de natuur. Vermoedelijk wordt het een soort Collector, maar dan met betrekking tot jagen en foerageren.

Later dit jaar wordt een bestaande Role helemaal omgegooid en krijgt de game verdere toevoegingen.

GTA Online update

Ook brengt Rockstar deze zomer een update uit voor GTA Online. Over deze toevoeging is de uitgever iets minder duidelijk. Ze schrijven: “Deze zomer komt er ook een update voor GTA Online aan, die een leuke mix van uiteenlopende nieuwe content aan de grote hoeveelheid gameplay ervaringen toevoegt.” Een exacte releasedatum hebben we nog niet.

Wel krijgen we een tweede aankondiging: later dit jaar lanceert Rockstar de grootste update voor GTA Online ooit. Die update zal de introductie van een nieuwe Heist brengen!

Foto’s @Rockstar Games

