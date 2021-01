GTA Online hacks website offline gehaald - Apparata

Uitgever Take-Two was er niet zo blij mee dat er online zo makkelijk GTA Online hacks te vinden waren.

Online games als GTA Online, Fortnite en Call of Duty: Warzone hebben helaas op regelmatige basis te maken met cheaters. Met name op de PC speelt dit probleem, op de console is dit wat minder aan de orde. Makers van de gamers doen er alles aan om cheaters te weren uit de spellen. De beste aanpak is om bij de bron te beginnen.

GTA Online hacks

In dat kader heeft Take-Two een website offline gehaald waar je GTA Online hacks kon vinden. Op de website kon je vinden hoe je cheats kon uitvoeren in-game. De makers achter de site kregen het aan de stok met Take-Two. Het bedrijf achter de GTA-serie. Uiteindelijk is de website genaamd LunaCheats overstag gegaan.

Bezoekers van de site krijgen een bericht te zien dat de activiteiten op de website zijn gestaakt. Het geld dat de site heeft verdiend aan het bezoek zal gedoneerd worden aan het goede doel. Het goede doel zal uitgekozen worden door Take-Two. Daarnaast heeft LunaCheats excuses aangeboden aan de GTA Online community. Voor het geval ze een nadelige speelervaring hebben door spelers met hacks.

GTA Online is nog altijd een zeer populaire game. Dit jaar verschijnt er een nieuwe versie voor de huidige generatie consoles. (via Eurogamer)