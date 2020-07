GTA Online overspoeld door beginners, veteranen worden gek

Foto @Rockstar Games

GTA Online wordt momenteel overspoeld met beginners en veteranen weten niet wat ze ermee aan moeten.

Grand Theft Auto V is ondertussen al bijna 7 jaar oud. Desalniettemin ziet de game nog steeds talloze nieuwe of terugkerende spelers het spel opstarten. Maar in een MMO als GTA Online is een nieuwe influx aan spelers niet altijd even leuk. Zeker als je al jaren als een bezetene drugs smokkelt in een geordende online wereld die nu pure chaos is geworden.

GTA Online overspoeld door beginners

De laatste maanden is GTA V en de online variant, GTA Online, populairder dan ooit. In mei besloot gameplatform Epic Games het spel gratis weg te geven. Volgens ontwikkelaar Rockstar verbrak GTA Online in aanloop naar de gratis give away al maanden lang het spelersrecord. Een week na de actie werd dit absurde record gevestigd. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoeveel gamers GTA Online tegenwoordig spelen, laat staan hoeveel van die spelers beginners zijn.

Ongeschreven regels?

Nu is er in principe niets mis met het uitproberen van een nieuwe game. Maar GTA Online is een bijzonder beestje. De online wereld heeft eigen (ongeschreven) regels die beginners nog moeten leren. Anderzijds hebben ook individuele spelers weer eigen opvattingen over wat wel en niet kan. En wat gebeurt er dan? Absolute chaos die – zeker voor veteranen – behoorlijk irritant kan worden.

Sommige doorgewinterde spelers maken er op de officiële GTA Online Reddit een grapje over. Andere gamers maken beginners het leven zuur door ze met de absurde wapens uit GTA Online te vernederen. ‘Oh, je schiet telkens op me met je stoere pistool? Hier heb je letterlijk een bombardement op je harses.’ Weer andere spelers halen plezier uit het spelen met beginners. Soms is het gewoon grappig om een noob te zien stuntelen, soms geeft het voldoening om ze te helpen.

Maar welke filosofie je ook hanteert; er is momenteel veel chaos in GTA Online. Ja, meer dan normaal! En dat komt omdat veteranen niet weten wat ze aan moeten met beginners die zo nu en dan een missie verstoren, je leven moeilijk maken of gewoon een beetje irritant lopen te doen. Het zal nog even duren voordat de nieuwste aanwinst en voor GTA V de fijne kneepjes van online crimineel zijn hebben uitgevogeld. Tegen die tijd zal er dan weer een actie lopen waardoor wéér een lichting nieuwelingen zich in de game stort.