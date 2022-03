GTA Online PS5 en Xbox Series X details bekendgemaakt

Dit kun je allemaal verwachten van GTA Online op de PS5 en Xbox Series X. Rockstar Games heeft de details bekendgemaakt.

Na een topper in vorm van Gran Turismo 7 kun je over twee weken nog een topgame op de PS5 verwachten. Ook op de Xbox Series X overigens. Namelijk de lancering van GTA Online en GTA V! In opgepoetste vorm zijn beide games voor de nieuwe generatie consoles ontwikkeld. En voor het eerst verschijnt GTA Online als aparte game. In een post is bekendgemaakt wat je zoal kunt verwachten.

Op dinsdag 15 maart is de lancering. GTA V en GTA Online zijn op tal van fronten aangepakt. Zo komen er drie speelbare modi als het gaat om het grafische plaatje. Je hebt 4K fidelity mode, met de focus op ray tracing. Er is een performance mode dat de game uitsluitend laat draaien op 60 fps. En dan is er nog performance RT mode, waarbij de game probeert 60 fps te combineren met ray tracing waar mogelijk.

Dat niet alleen. De wereld is levendiger en er gebeuren meer dingen in Los Santos. Ook zijn bijvoorbeeld explosies grafisch opgepoetst en zien de reflecties er een stuk mooier uit. Kortom, een geheel nieuwe spelervaring van een game die in de basis al bijna 10 jaar oud is.

Dinsdag 15 maart is de lancering van GTA V en GTA Online op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Via de Social Club kun je behaalde progressie op voorgaande consoles overzetten.