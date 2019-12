GTA Online rellen barsten los

GTA Online is het toneel voor online rellen.

Hong-Kong staat nog steeds in lichterlaaie door de rellen maar in GTA Online kunnen ze er ook wat van. De politiek getinte protesten hebben een weg gevonden naar de virtuele wereld, maar dan gelukkig zonder dat er echte levens op het spel staan.

GTA Online, het multiplayer-gedeelte van het gigantisch populaire Grand Theft Auto V, is natuurlijk een zandbak waarin iedereen kan doen en laten wat hij/zij wil. Dat wil zeggen missies doen, willekeurige voetgangers omver maaien of lekker naar het casino gaan. Dat laatste aspect werd recentelijk toegevoegd en is de reden waarom sommige spelers zich nu als protesters verkleden.

De update werd in de zomer van dit jaar toegevoegd (althans, als je in een land woont waar gokken geen probleem is) en dat leverde onder andere nieuwe kledingstukken op, waaronder een gele harde helm en een gasmasker. Laten dat nu juist twee kledingstukken zijn die echte Hong-Kong-activisten ook dragen.

En groepen GTA Online-spelers spelen nu de rellen in Hong-Kong na. Een groep protesters knokt tegen een groep politie-eenheden. Uiteraard hebben de Chinese wetshandhavers met de voertuigen, vuurwapens en kogelwerende vesten betere uitrusting, terwijl de relschoppers het moeten doen met brandbommen en hun vuisten.

Hoe dan ook, een grappige ontwikkeling binnen GTA Online. Het is daarbij niet duidelijk of de relschoppers en politie-eenheden ook echt hun politieke voorkeur uiten, of dat het gewoon wat online gekkigheid is.

