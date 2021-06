GTA Online stopt dit jaar voor oude consoles - Apparata

Na 8 jaar valt het doek voor GTA Online op de Xbox 360 en PS3. Vanaf eind dit jaar is de online game niet meer op die platformen speelbaar.

Grand Theft Auto V is in veel opzichten een bijzondere game. Bijvoorbeeld wat betreft populariteit, maar ook het feit dat de game op maar liefst 3 generaties consoles beschikbaar is. Ook GTA Online is vooralsnog gewoon te spelen op de sterk gedateerde Xbox 360 en PS3. Vanaf eind dit jaar komt daar verandering in.

GTA Online stopt voor Xbox 360 en PS3

In een blogpost kondigt Rockstar Games het einde van een tijdperk aan. Later dit jaar brengt de Amerikaanse uitgever een grote next-gen update uit voor Xbox Series X en PlayStation 5. Dat vindt in november plaats. Een maand later, op 16 december, is het afgelopen met het online gedeelte van GTAV voor de Xbox 360 en PlayStation 3. In september is het al niet meer mogelijk om met echt geld GTA-dollars te kopen voor die versie van de game.

Voor de duidelijkheid, Rockstar gooit de servers voor die platformen op 16 december dus offline. Hetzelfde geldt voor het online gedeelte van Max Payne 3 en L.A. Noire. Ook statistieken via de Social Club zijn vanaf dan niet meer beschikbaar voor alle drie de game. Uiteraard zijn de singleplayers van GTAV, Max Payne 3 en L.A. Noire wel gewoon nog te spelen op Xbox 360 en PlayStation 3.

De Xbox 360 en PS3 kwamen respectievelijk eind 2005 en 2006 uit (ja, echt), terwijl GTA Online voor die platformen uitkwam in 2013. Zelfs toen was de game dus eigenlijk al ver voorbij de hardware waar de game op uitkwam. Het is niet bekend hoeveel gamers GTA Online nog speelden op de betreffende platformen.

