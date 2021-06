GTA San Andreas werkt niet goed op Android 11 - Apparata

Werk aan de winkel voor Rockstar Games, want al maanden werkt GTA San Andreas voor geen meter op Android 11.

Als je zoekt op Google op de termen San Andreas en Android 11 tref je een beerput. Een beerput aan problemen die al maanden spelen. Het begon allemaal in maart van dit jaar. Maar nog steeds, inmiddels bijna halverwege juni, zijn de problemen nog verre van opgelost.

Wat is er aan de hand?

GTA San Andreas lijkt niet te werken in combinatie met Android 11. Gamers met verschillende type smartphones die Android 11 draaien hebben allemaal met dit probleem te maken. Rockstar Games is op de hoogte van de problemen en zegt te werken aan een fix, zo valt te lezen op Reddit.

Het is echter niet zo dat er een verkoopstop is van GTA San Andreas in de Google Play Store. Er bestaat dus een kans dat jij de game koopt, maar het niet eens kan spelen op Android 11. Gelukkig kun je altijd je geld terugvragen na aankoop, mocht de game niet te werken. Check ook de reviews in de Play Store. Daar klagen meerdere mensen over een niet functionerende game.

Zelfs als de game het wel doet zijn er andere issues. Er zijn berichten te vinden over opgeslagen bestanden die niet meer werken, grafische problemen en problemen met de stabiliteit. Kortom, GTA San Andreas en Android 11 is geen gelukkig huwelijk.