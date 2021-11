GTA trilogy is zo slecht dat gamers met mods zelf de game repareren

Rockstar levert zelf een beroerde game, daardoor pakt de community zelf maar de handschoen op om GTA trilogy aan de hand van mods beter te maken.

We hebben het al een paar keer laten horen van onze kant. GTA Trilogy is een enorm drama voor Rockstar en de games draaien totaal niet lekker. Of je het nu op de PlayStation. PC of op de Xbox speelt. PC-gamers die de game hebben aangekocht kunnen in elk geval met een verbeterde versie aan de slag. Er zijn mods bedacht die de GTA trilogy aanzienlijk beter maken.

GTA trilogy mods

Via NexusMods zijn al tal van GTA trilogy modificaties te vinden. Onder andere om de regeneffecten in GTA 3, Vice City en San Andreas te verbeteren. Ook zijn er grafische verbeteringen voor karakters te downloaden. Bijvoorbeeld het gezicht van personage Tommy in Vice City oogt zo meer natuurgetrouw met het origineel. Daarnaast zijn er sound packs te downloaden. Bijvoorbeeld een pakket om de originele menumuziek in GTA 3 terug te brengen.

Het is top dat de community op deze manier meedenkt. Tegelijkertijd kun je het bijna schandalig noemen dat Rockstar dit overkomt. Omdat Rockstar zelf zo’n slechte game aflevert, moet de community het zelf maar doen. De vraag is nog maar of Rockstar dit accepteert en of de GTA trilogy mods online blijven staan. In het verleden werden mods offline gehaald door het bedrijf.