GTA Trilogy op de Nintendo Switch ziet er zo uit

Rockstar Games heeft afbeeldingen vrijgegeven van GTA Trilogy op de Nintendo Switch. Hoe dat eruitziet? Nou, zo.

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Nee, helaas nog geen GTA 6. Maar wel GTA Trilogy bestaande uit deel 3, Vice City en San Andreas. De game verschijnt op de PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox en de Nintendo Switch. Met name die laatste is een interessante. Want wat kun je verwachten qua graphics en gameplay?

Recent is de Nintendo Switch ook verkrijgbaar met een OLED-scherm. Klaar om games met gelikte graphics te spelen. Al heb je nog altijd de beperkingen van de console zelf natuurlijk. Maar dat mag de pret niet bederven. Rockstar Games heeft screenshots vrijgegeven van GTA Trilogy, waardoor je in beeld krijgt hoe de game voelt op de Nintendo Switch.

Het ziet er niet heel denderend uit. Je moet het dan ook anders zien. Je krijgt nu de kans om drie geweldige games in ietwat opgepoetste vorm op de Nintendo Switch (en de andere genoemde platformen) te spelen. De gameplay is ook verbeterd in vergelijking met het origineel. Uiteindelijk is het een dosis nostalgie dat straks ook verkrijgbaar is op de Switch.

Helaas is en blijft het een zoethoudertje. Want we kijken, net als de rest van de wereld, halsreikend uit naar de komst van GTA 6. Maar daar weten we nog vrij weinig concreets over.