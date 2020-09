GTA uitgever Take Two verdedigt hogere prijzen games - Apparata

Uitgever Take Two, bekend van onder andere GTA en Red Dead Redemption, legt uit waarom er straks hogere prijzen voor games gevraagd worden.

In een interview met Protocol verdedigt Take Two CEO Strauss Zelnick de aankomende prijzen voor next-gen games. De uitgever van onder andere de GTA-serie vindt het niet meer dan logisch dat er meer voor games gevraagd mag worden. Sterker nog, het zou volgens hem absurd zijn dat we überhaupt vooralsnog ‘maar’ 60 euro voor games betalen.

Take Two verdedigt hogere prijzen

Na de onthulling van basketball-game NBA 2K21 schrokken sommige gamers een beetje. De uitgever van de game, Take Two, bepaalde namelijk dat de prijs van het spel voortaan $69,99 (vermoedelijk ook €69,99) gaat zijn. Een verrassend lang na deze onthulling, legt Take Two CEO Zelnick eindelijk uit waarom het logisch is.

Het is heel simpel, we hebben al bijna 15 jaar geen prijsstijging gezien. Dat terwijl de productiekosten met 200 tot 300% zijn gestegen. Zelnick, Take Two CEO

En dat komt overeen met een schatting die een onafhankelijke data-analist recentelijk maakte. Het maken van blockbuster games is inderdaad twee of zelfs drie keer zo duur geworden. Dat terwijl we tijdens de huidige en vorige generatie PlayStation en Xbox consoles dezelfde triple-A prijzen betalen.

Meer waar voor je geld

Nog belangrijker – want niemand geeft iets om wat onze productiekosten zijn – is wat consumenten met onze producten kan doen; dat is volledig veranderd. We leveren veel grotere games voor $60 of $70 dan dat we 10 jaar geleden voor $60 deden. Zelnick, Take Two CEO

Ook daar zit wat in. Games worden steeds groter, diepgaander, beter gepolijst. We geven met z’n allen massaal geld aan games uit maar we verwachten daar ook veel voor terug. Dus dan zouden we volgens Zelnick ook wat extra moeten bijdragen.

En dan hebben we het nog niet eens over het feit gehad dat de volgende generaties consoles nu juist hetzelfde blijft kosten. Tenminste, Microsoft’s Xbox Series X en S in elk geval. Naar verwachten gaat Sony wel wat meer voor de PlayStation 5 vragen.