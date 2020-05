GTA V binnenkort gratis downloaden?

Voor het geval je de game nog niet had kun je wellicht binnenkort GTA V gratis downloaden.

Het is met afstand de succesvolste game ooit uitgebracht. Ik heb het natuurlijk over Grand Theft Auto V. De game zag in 2013 het licht en tot op de dag van vandaag vliegt het spel over de (virtuele) toonbank. Mocht je interesse (gehad) hebben in deze game, dan is de kans 99% dat je GTA V al in huis had. Mocht dat niet zo zijn dan moet je even opletten. De kans bestaat je GTA V binnenkort gratis kunt downloaden.

Dat gerucht is afkomstig van Gamepressure dat zich beroept op een betrouwbare bron. GTA V zou binnenkort gratis te downloaden zijn via de Epic Games Store. Het zou hier gaan op de Premium Edition van Grand Theft Auto V, inclusief gratis extra content.

Het gratis aanbieden van het immens populaire spel is niet eens zo’n gek idee. Ten eerste zal het gamers lonken naar de Epic Games Store. Daarnaast komt Grand Theft Auto V met GTA Online. En dat is weer goed nieuws voor Rockstar Games. Het gaat ongetwijfeld voor nieuwe spelers op GTA Online zorgen die mogelijk echte euro’s gaan uitgeven in het spel.