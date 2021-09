GTA V op PS5 lijkt een tegenvaller te worden

GTA V op de PS5 heeft een nieuwe trailer gekregen! Het ziet er echter alles behalve veelbelovend uit.

Heb je ook zo’n zin in GTA V op de nieuwe generatie consoles? Qua graphics moest je misschien wel denken aan die te gekke mods die je op de PC hebt. Mods die GTA in grafisch opzicht transformeren. Nou als je op zoiets gehoopt had heeft Rockstar Games vervelend nieuws voor je.

Er is gister een nieuwe trailer tijdens de PlayStation Showcase getoond. Nieuwe informatie kwam naar buiten, inclusief beelden van GTA V op de PS5. Rockstar spreekt in de game over grafische vooruitgangen, maar daar is eerlijk gezegd niets van te zien. Het lijkt op een opgepoetste versie van de PS4, alleen dan in zeer minimaal opzicht. Wel een enorme vooruitgang is dat de laadtijden minimaal zullen zijn.

Naast GTA V kwam ook Online aan bod in de trailer. Omdat Online misschien wel het belangrijkste is van de twee games. Voor Rockstar in elk geval wel, want met Online kunnen ze ook achteraf na de aankoop nog geld verdienen aan de gamer.

We hebben ook een releasedatum. Tevens slecht nieuws op dit vlak. In eerste instantie werd uitgegaan van een release in dit najaar. Dat gaat niet gebeuren. In plaats daarvan verschijnt GTA V op de PS5 en Xbox Series X pas in maart 2022.