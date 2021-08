GTA V scheurt goed door en komt met next- gen versie

Afbeelding via Rockstar

GTA V blijft enorm goed verkopen en komt met een next-gen versie. Lees er hier mee over.

Grant Theft Auto V (GTA) blijft onverminderd populair. Ook al is de game al even uit, de verkopen blijven simpelweg gewoon goed. De uitgever Take- Two heeft cijfers naar buiten gebracht waaruit dit blijkt. Er zijn van GTA V 150 miljoen spellen verkocht. Een gigantisch aantal.

GTA V verkopen

Van die 150 miljoen zijn er dit jaar 10 miljoen verkocht. De gehele franchise van GTA heeft nu de mijlpaal van 350 miljoen verkochte spellen bereikt. In 2020 werden er 20 miljoen spellen van GTA verkocht. Vermoedelijk gaat dit aantal dit jaar ook gehaald worden en misschien gaan de verkopen hier overheen. Dit omdat in september GTA ook voor de next-gen consoles komt. Samen met deze nieuwe versie voor de Xbox Series X en S en PlayStation 5 komt er tevens een GTA Online beschikbaar.

GTA next- gen

Hier is niet bijster veel over bekend. Dit houden ze tot nu toe goed geheim. Behalve dat deze versie vermoedelijk eind dit jaar er is. Rockstar, de maker van de game, zegt dat sommige auto’s in bijvoorbeeld de online versie een hogere topsnelheid kunnen krijgen. Dit zou mogelijk gemaakt worden doordat de spelwereld waarin je als speler zit, sneller geladen kan worden.

Take- Two heeft ook informatie gedeeld over de andere populaire franchises. Van Red Dead Redemption 2 zijn er 38 miljoen games verkocht. Van de Borderlands- reeks zijn er in totaal 71 miljoen spellen over de toonbank gegaan. Dit zijn ook geen kleine aantallen en dragen bij aan de omzet.

Al deze verkopen zijn goed voor een omzet van bijna 840 miljoen dollar, dat is een stijging van 10% in vergelijking met een jaar eerder. Als straks GTA komt voor de next-gen consoles zal dit vermoedelijk alleen maar meer worden.