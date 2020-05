GTA V verkoop goed voor nieuw record

Zelfs in 2020 weet GTA V een record te behalen.

Niet eerder wist Take-Two en Rockstar Games een GTA uit te brengen die na zoveel jaren nog steeds actief werd gespeeld en verkocht. GTA V behoort tot één van de meest succesvolle games ooit. Met deze verkoopaantallen is het spel de best verkochte game van het decennium in de Verenigde Staten. Voor GTA 6 ligt er een grote uitdaging om dit succes te overtreffen.

Zelfs nu GTA V inmiddels alweer zeven jaar in de winkels ligt worden er nog records geboekt. Zo weet Take-Two te melden dat GTA V inmiddels meer dan 130 miljoen keer is verkocht, dat is een nieuw record. Ook heeft het bedrijf een recordkwartaal achter de rug met dank aan inkomsten van microtransacties.

Take-Two had niet alleen record informatie te melden over GTA V, maar ook over een andere belangrijke titel van het bedrijf. Namelijk Red Dead Redemption 2. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat deze game inmiddels 31 miljoen keer verkocht is.

Hoewel GTA V en GTA Online uit 2013 stamt, blijft Rockstar de recordgames nog steeds ondersteunen. Natuurlijk leuk voor de actieve spelers, maar stiekem kijkt een groot deel van de fans halsreikend uit naar het nieuwste deel. De GTA 6 geruchten maken nieuwsgierig naar wat er gaat komen. (via VG247)