Gucci e-sport horloge komt natuurlijk met een dikke prijs

Dit is uiteraard niet zomaar een horloge, maar een e-sport versie van het Italiaanse luxemerk Gucci.

Net als met kleding, heb je ook horloges en smartwatches in alle soorten en maten. Voor een paar tientjes heb je er al eentje om de pols. Het komt echter steeds vaker voor dat ook luxemerken dit soort producten gaan aanbieden. Eerder zagen we al een smartwatch van Louis Vuitton en nu is Gucci aan zet.

In samenwerking met Fanatec heeft Gucci een eigen horloge op de markt gebracht. Uiteraard gaat het hier om een horloge dat in een gelimiteerde oplage verkocht zal worden. Het betreft hier geen smartwatch, maar en Quartz uurwerk met een link naar e-sports.

Bovenaan het horloge prijkt het ‘GG’ logo van Gucci en onderaan het Fnatic e-sport logo. Het horloge is uitgevoerd in een oranje en zwarte kleurencombinatie. Het is een bijzonder ding, want wie gaat dit precies kopen? De traditionele Gucci-koper is ongetwijfeld niet bekend met e-sports. En de techfanaat zal er ook niet warm voor lopen, want het is geen smartwatch.

Het Gucci e-sport horloge heeft een stalen behuizing en heeft een grootte van 40 mm. Je kunt er tot 200 meter mee duiken. Er komen slechts 100 stuks op de markt voor een prijskaartje van 1.350 euro per stuk.