Gucci levert peperdure Xbox Series X en meer

Een Xbox Series X van Gucci. En het Italiaanse modehuis heeft nog meer in petto.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de Xbox in 2021 maar liefst 20 jaar bestaat. Microsoft viert dit feestje zelf, maar ook andere bedrijven hebben leuke acties bedacht. Het Italiaanse modemerk Gucci doet ook mee met een geheel eigen Xbox Series X. Geheel in stijl van het exclusieve merk in combinatie met typische Xbox elementen.

Ten eerste zit de Xbox Series X verpakt in een bijzondere koffer. De console is voorzien van een Gucci print om zich te onderscheiden van een regulier exemplaar. Dit printje laat de afkorting GG zien. Dit zijn de Good Game initialen van Gucci. De controllers zijn tevens voorzien van Gucci belettering en hebben een blauw-rode kleurencombinatie.

Uitverkocht

Gucci maakt slechts 100 exemplaren van de Xbox Series X. Bovendien kun je slechts bij een aantal geselecteerde winkels van het merk terecht. De dichtstbijzijnde winkels voor ons Nederlanders bevinden zich in Londen, Milaan en Berlijn. Maar doe geen moeite. Op de website van Gucci valt te lezen dat de console al is uitverkocht. De combi werd verkocht voor 10.000 euro, maar dat is wel inclusief een jaar lang Xbox Game Pass Ultimate.