Gucci pen kopen? De prijs zal je verbazen

Met deze Gucci pen denk je wel twee keer na voordat je deze uitleent aan iemand.

Mag ik je pen even lenen? Een normaal gesproken doodgewone vraag. En natuurlijk leen jij graag even je pen uit aan een ander. Maar wat als deze pen je enkele honderden euro’s heeft gekost? Deze gouden (geen echt goud) Gucci pen kost namelijk 500 euro. En dat is toch behoorlijk aan de prijs. Voor wat schrijfwaar.

De Gucci pen bestaat uit een gouden omhulsels, met het logo in de behuizing gegraveerd. Verder komt de pen in een mooi zwart lederen hoes. Met de pen komen ook zwarte en blauwe reserve vullingen, toch wel fijn voor die 500 euro. Ook wel een grappig detail. Is de inkt op, dan kun je contact opnemen met de Gucci Client Services. Deze verstrekken dan nieuwe zwarte en blauwe vullingen. Kijk, dat krijg je bij de Hema niet!

Verder is het goed om te weten dat de Gucci pen echt in Italië is geproduceerd. Geen ingekocht product uit China dus. Kopen kan via de webshop van Gucci. Het Italiaanse modehuis levert de pen na enkele werkdagen. Gucci is wereldberoemd van de mode, maar maakt meerdere producten. Naast bijvoorbeeld een eigen pen, hebben ze ook juwelen, horloges en parfums.