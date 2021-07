Ha! Geheime flipperkast in iOS- app van Google - Apparata

Google heeft een flipperkast verstop in de iOS- app. Wil je hem vinden? Lees dan verder.

Google, en andere techbedrijven, verstoppen deze zogenaamde ‘easter egss’ regelmatig in hun producten. Nu dus ook weer. Op Reddit en YouTube gaan filmpjes rond waar een geheime flipperkast ontdekt is in de iOS- app van Google.

Geheime flipperkast Google

Als je eenmaal weet waar je het spelletje kan vinden, is het mogelijk om hem zowel offline als online te spelen. Maar dan moet je hem wel vinden. Toch wel geinig dat Google dit doet, dus een dergelijk verstopt spelletje is wel leuk. Zeker als het internet eruit ligt, dan kan je tenminste nog even lekker flipperen.

Hoe kom je erbij? Ten eerste moet je natuurlijk de laatste versie van de iOS– app hebben. Heb je deze dan ga je naar Tabs toe. Als je een tag open heb staan, dan veeg je hem weg. Onderaan het scherm ontstaan dan wat vage vormpjes. Wanneer deze helemaal gevormd zijn (en dus ‘klaar’ zijn) dan kan je omhoog swipen. En zie hier, dan heb je het flipperspel te pakken.

Spelletje

Verwacht niet een super mooi of heel moeilijk spel. Het lijkt ook wel een beetje op Breakout. In het beeld zie je verschillende vormen en het is de bedoeling dat je de vorm kapot maakt. Dit kan je doen door er tegen aan te gaan met de bal. En die beweeg je weer door te flipperen. De bumpers gebruik je daarvoor en als je die allebei in één keer zou willen laten bewegen, dan tik je op het midden. Drie levens heb je en elke keer dat je speelt zijn de vormen anders.

Vooralsnog is de flipperkast nog niet gevonden in de Android– app. Als Google het spel überhaupt daarin heeft gestopt.