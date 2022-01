Hacker kraakt verloren crypto wallet van 1,78 miljoen euro

In opdracht van de eigenaar van een verloren en rijk gevulde crypto wallet ging een hacker aan de slag. Met succes.

Het hebben van een wallet in cryptocurrency komt met een bepaalde verantwoordelijkheid. Jij bent immers de bank. Verlies je de sleutel of een andere manier om toegang te krijgen tot je wallet, dan ben je de pineut. Over het algemeen kun je op niemand beroep doen voor compensatie, je hebt het zelf in de hand. Een eigenaar van zo’n wallet was inderdaad de toegang verloren en zat met de handen in het haar. Er werd een hacker ingehuurd, aldus het verhaal van The Verge.

De hacker kreeg de opdracht de wallet te ontgrendelen. Makkelijker gezegd dan gedaan. De eigenaar was het wachtwoord al jaren geleden kwijtgeraakt. Maar door de jaren heen was de inhoud van de crypto wallet meer dan een miljoen euro waard geworden. Kortom, toch eens de moeite nemen om toegang te krijgen tot de digitale portefeuille..

Het begon allemaal vier jaar geleden. De man kocht voor 50.000 dollar aan Bitcoin waarde een enorme hoeveelheid Theta tokens. Die waren destijds heel weinig waard. De tokens werden bewaard in een Trezor hardware wallet. En hier komt het. Het wachtwoord tot deze wallet is kwijtgeraakt. De eigenaar kreeg 16 pogingen om toegang te krijgen tot de portemonnee, maar bij 12 pogingen gaf hij op. Voor de resterende pogingen werd een hacker ingehuurd.

De hacker slaagde er nog in ook om toegang te krijgen. De inhoud van de wallet is gestegen naar zo’n 1,78 miljoen euro. Het gehele proces is gedocumenteerd in een YouTube-video, hieronder te bekijken.

Crypto wallet hacken